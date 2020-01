Boone Middle School Honor Roll Students with 3.20 GPA and above Second Quarter 2019/2020

5th Grade

Addison Anderson, Lillian Anderson, Paige Anderson, Dyllan Andrews, Dylan Bailey, Halle Bailey, Kohl Bailey, Keira Baker, Kyra Bear, Jacob Boon, Emma Borkowski, Harper Boyd, Isaac Brandel, Myley Brown, Bailey Bruck, Tyce Carlson, Macy Chesnut, Delilah Clauson, Jayce Coad, Calvin Cook, Hunter Crook, Brynn Crooks, Rihanna Cue, Jorja Daigh, Braxten Deaver, Jace Dershem, Nevaeh Duncan, McKay Eggett, Brooklinn Eichmann, Cassidy Elsberry, Amber Fisher, Jennifer Fisher, Genivyve Foster, Nayeli Gonzalez, Strummer Grout, Brayleigh Haglund, Parker Hammer, Owen Hill, Gavin Holman, Phoenix Horvath, Avery Howie, Roman Jensen, Ava Johnson, Tiffany Jones, Calvin Jordan, Kylie Koenig, Kaylee Kuehl, Ava Landas, Kamden Lehman, Jennafer Leopold, Layton Lettow, Camdyn Lonergan, Geovany Loney, Noel Malin, Hayden Marckmann, Andrea Martinez, Caler McClain, Thomas McCoy, Maddox McIntyre, Grace Merriam, Kaitlyn Misner, Bryana Morgan, Brady Mueller, Christine Mueller, Orieana Onofre, Ashten Petersen, Claire Phipps, Daxton Postma, Nathan Rose, Caleb Ross, Jakobi Saunders, Kobe Seronko, Maleah Shivers, Miles Sieve, Lauryn Smiley, Karsyn Smith, RyLee Smith, Carter Sonksen, Leah Spears, William Sprecher, Connor Swanson, Autumn Thielen, Breanne Trotter, Jonathan Van Roekel, Abigail VanDeGroenekan, Gracie Vodenik, Caitlyn Waldrop, Ethan Ward, Brooke Weisbrod, Audrina Westberg, Maggie Whitney, Pyper Williams, Ayden Wilson, Lillian Wright and Daniel Zahnd.

6th Grade

Taylor Arringdale, Norah Baber, Elliot Baker, David Baldwin, Jude Baumgardner, Levi Behn, Ryder Bentson, Chloe Blubaugh, Ajay Braddock, Bodie Brogden, Theron Brummit, Audrey Burch, Braylie Butler, Addison Calonkey, Dante Carpenter, Jozey Chase, Isaac Clark, Jaydon Clark, Noah Cowan, Morgan Cunningham, Madelyn Davidson, Noah Davies, Cole Davis, Lily Dralle, Christopher Eichmann, Kaya Foster, Teagan Francis, Kwinn Glass, Maxwell Goudie, Breanne Graham, Maleigha Hale, Dylan Haverman, Tria Hoyle, Riley Hurt, Madison Jackson, Wyatt Johnson, Zachery Johnson, Jordyn Joseph, Gentry Kendall, Nevaeh Krambeer, Slayde Lee, Alexander LeFleur, Jasmine Lopez, Ashlyn Lovig, Juliana Lutz, Izzy Majors, Brynn Martinez, Ethan Muhlenburg, Aaron Olson, Hailey Olson, Baela Popp, Asher Powell, Matthew Schroeder, Conor Scoggins, Jake Shadle, Wesley Sharp, McKayla Silbaugh, Greta Stecker, Luke Stephenson, Hunter Stockman, Cameron Sturtz, Alexandria Tallman, Ally Thompson, Rachel Ungs, Bethany VanDyke, Katelyn Walters, Jackson Warrick, Deakon Weber, Keegan Wheeler, Logan Wickman, Jace Widmann, Baylee Wisecup, Macee Wisecup, Maggie Witte, Savannah Witte and Anna Wohlfert.

7th Grade

Sydney Adams, Elijah Allen, Alexander Anderson, Delainee Anderson, Jackson Anderson, Lauren Anderson, Madeline Askvig, Kyler Baker, Jase Barrick, Briley Bennett, Olivia Billings, Addison Blackman, Dylan Bolton, Lucas Boucher, Cole Bowers, Rachel Breon, Carly Busch, Tate Carlson, Grayson Chapman, Kaylee Chesnut, Samuel Conlin, Jaxson Crouse, Lila Crouthamel, Shakira Cue, Ryan Daleske, Hannah Davies, Holden Davis, Mariana Dubon, Maysie Edson, Adeline Eggett, Dylan England, Danielle Eshelman, Samuel Fisher, Justus Frese, Jaky Fuentes, Logan Germain, Xianne Godzicki, Pedro Gonzalez, Danielle Goudie, Mia Graeve, Bella H, Braxton Hanson, Isabella Hass, Drew Hayworth, Wyatt Herrstrom, Amanda Hilsabeck, Noah Hiveley, Dylan Holm, Peyton Hulse, Joshua Ingram, Addison Jensen, Kaleb Johnson, Noelle Johnson, Nickolas Keddie, Noah Kepner, Gracie King, Rylee Klatt, Kylie Knutson, Kyan Lehman, Tyler Lindahl, Hayleigh Lingo, Luis Maldonado, Izac Mallicoat, Mason McClain, Jordan McCloud, Emma McCollaugh, JoLynn McKnight, Grady McNace, Riley Milburn, Cassandra Molitor, Lucas Moore, Corbin Mosher, Chase Mueller, Serena Murphy, Alma Nolazco-Cabrera, Mora Nystrom, Tyler Osborn, Avery Overland, Alexander Parks, Quinn Patterson, Chloe Pearson, Addyson Peebler, Jenna Penner, James Penner Jr, Joseph Pestotnik, Hailey Peterson, Milo Reinhart, Maxwell Roelfs, Grace Roney, Aidan Rose, Zofia Salter, Cooper Santi, Hannah Schmidt, Owen Schneider, Jonathan Shearer, Monrad Sherrard, Tyson Shivers, Devin Silbaugh, Alexys Sonksen, Marshall Taylor, Hailie Tilley, Sophie Vale, Alonnah Wadsworth, Logan Wandrey, Jacklyn Webster, Emma Westfall, Alexis Wheeler, Emma Wiebold, Logan Wohlfert and Aaron Wright.

8th Grade

Erin Ades, Albert Ady, Avery Anderson, Wyatt Anderson, Wesley Baber, Adelynn Bailey, Mason Barrick, Taylor Beck, Archie Bell, Spencer Bentson, Gracie Boon, Kyle Borkowski, Hope Burch, Annika Byrd, James Cain, Andrew Carswell, Chase Chamberlin, Amelia Clark, Courtney Collins, Katherine Crook, Carley Crouthamel, Noah Davidson, Hannah Derry, Annabelle Dodd, A’Lana Ferguson, Lily Ferguson, Neely Ferguson, Matthew Fix, Robert Franks, Wyatt French, Ethan Fursov, Luckygirl Gaye, Jackson Good, Michael Goudie, Bella Graeve, Tiffani Graham, Kyler Griffis, Gracie Gustafson, Lucy Hansen, Keira Hasstedt, Halle Heyer, Javon Highland, Kaylee Hikiji, Christian Ingram, Grace Irankunda, Kyle Joanning, Alice Johnson, Joseph Jordan, Curstyn Kaup, Andrew Kordick, Emily Kramer, Lillian Leighton-Stewart, Lily Leininger, Madelyn Lonergan, Jillian Mallas, Nicholas Michelberger, Colby Miller, Kayla Miller, Trevor Minnick, Jacob Moorman, Noah Moyer, Jesse Murray, Reed Newcomb, Joshua Parrish, Savannah Paul, Jamie Pauley, Charles Pearson, Collin Pearson, Kyrra Racine, Haylie Roberts, Delanie Robinson, Mia Rohde, Aurelia Schroeder, Paige Searcy, Kyler Shafer, Wyatt Sharp, Jackson Sieve, Martin Smith, Ty Solverson, Qiana Sporaa, Ethan Sproule, Jaedan Sweeney, Lucas Thompson, Miles Tungesvik, Jackson Vale, Grace Van Roekel, Elizabeth VanDyke, Brenner Walsh, David Weers, Grant Weisbrod, Samuel Wright, Kamryn Young and Macie Zentner.