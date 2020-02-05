Wednesday

Feb 5, 2020 at 5:38 PM Feb 5, 2020 at 5:38 PM


Lottery Drawings for Wednesday, Jan. 5, 2020.

Iowa

Midday

Pick 3: 6-8-6

Pick 4: 1-3-1-9

Illinois

Midday

Pick Three: 0-9-7 Fireball: 2

Pick Four: 8-1-8-3 Fireball: 2

LuckyDay: 8-14-18-40-43

Missouri

Midday

Pick 3: 2-5-5

Pick 4: 1-3-8-0

The evening numbers will be in Friday's paper.

Lottery Drawings for Tuesday evening, Jan. 4, 2020.

Iowa

Evening

Pick 3: 7-1-6

Pick 4: 2-8-9-4

Illinois

Evening

Pick Three: 3-9-9 Fireball: 8

Pick Four: 7-1-7-6 Fireball: 3

Lucky Day: 17-20-24-28-40

Missouri

Evening

Pick 3: 2-9-0

Pick 4: 7-5-1-1

Show Me Cash: 7-9-10-25-26

Mega Millions

32-48-50-51-64

Mega Ball: 10

Megaplier: 2